Compétition de Twirling Bâton Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Compétition de Twirling Bâton Complexe sportif multiactivités de la Morlette, 5 février 2022, Cenon. Compétition de Twirling Bâton

du samedi 5 février au dimanche 6 février à Complexe sportif multiactivités de la Morlette

L’US Cenon Twirling Bâton avec le Comité Départemental 33 de Twirling bâton vous convie à aux championnats départementaux (24-33-40-47) de National 3. En application du protocole sanitaire fédéral, il n’y aura aucune remise de médailles. Contact : ——— [**Section Twirling Bâton US Cenon**](https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/les-associations-de-cenon/twirling-baton-us-cenon) Le Comité Départemental et le club de l’ US Cenon de la Fédération Française Sportive de Twirling Bâton organisent les championnats départementaux de la filère N3. Complexe sportif multiactivités de la Morlette 3 rue du docteur roux 33150 cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T09:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-06T10:00:00 2022-02-06T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Complexe sportif multiactivités de la Morlette Adresse 3 rue du docteur roux 33150 cenon Ville Cenon lieuville Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon Departement Gironde

Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Compétition de Twirling Bâton Complexe sportif multiactivités de la Morlette 2022-02-05 was last modified: by Compétition de Twirling Bâton Complexe sportif multiactivités de la Morlette Complexe sportif multiactivités de la Morlette 5 février 2022 Cenon Complexe sportif multiactivités de la Morlette Cenon

Cenon Gironde