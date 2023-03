Compétition de trial Rue Ernest Montusès Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Allier Le club local « Horizon VTT Montluçon » organise une compétition de trial sur le site du Bike Park le dimanche 12 mars prochain. christophe.tonneau@orange.fr +33 6 67 39 10 51 https://www.horizon-montlucon.fr/ Rue Ernest Montusès Bike Park Montluçon

