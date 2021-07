Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Compétition de surf – Rip Curl GromSearch Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Compétition de surf – Rip Curl GromSearch Seignosse, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Seignosse. Compétition de surf – Rip Curl GromSearch 2021-07-08 – 2021-07-11

Seignosse Landes Compétition de surf : Rip Curl GromSearch sur les plages de Seignosse du 08 au 11 juillet. L’épreuve réunira les meilleurs surfeurs français de moins de 16 ans, avant la finale européenne en octobre.

