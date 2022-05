Compétition de surf – After School Contest Seignosse, 26 mai 2022, Seignosse.

Compétition de surf – After School Contest Seignosse

2022-05-26 – 2022-05-29

Seignosse Landes Seignosse

Compétition de surf du 26 mai au 29 mai, plage des Estagnots à Seignosse.

L’After School Contest, c’est 700 participants réunis pour la plus grande compétition de surf étudiante de France, à Seignosse sur la côte landaise.

Rythmé par ses 2 compétitions majeures, la Tag Team et les Beach Sports, l’ASC c’est aussi un village partenaires, de multiples activités, des conférences et des DJ sets pour clôturer chaque journée !

Le thème maintenant dévoilé, venez assister à la 10ème édition de l’ASC sous le soleil, les vagues et les vibes mexicaines.

After school contest

Seignosse

dernière mise à jour : 2022-05-03 par OT Seignosse