Ouistreham Calvados Venez relever le défi et participez à la compétition de skate et de trottinette organisée au skatepark de Ouistreham Riva-Bella.

Pour tous niveaux.

