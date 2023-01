Compétition de saut d’obstacles, épreuves pour amateurs, professionnels et élevages La Celle-Condé La Celle-Condé OT LIGNIERES La Celle-Condé Catégories d’Évènement: Cher

Compétition de saut d'obstacles, épreuves pour amateurs, professionnels et élevages La Celle-Condé, 11 mai 2023, La Celle-Condé

2023-05-11 – 2023-05-14

Cher La Celle-Condé Cher Les écuries Cordailla organisent du 11 au 14 mai, un concours de saut d’obstacles avec des épreuves pour amateurs et professionnels mais aussi d’élevages ! Avec des parcours allant de 80 cm à 1,35 mètres. Vous pourrez attester de la technicité des parcours au fil des épreuves mais aussi repérer les graines de champions sur les épreuves d’élevage ! Les écuries Cordailla organisent un concours de saut d’obstacles avec des épreuves pour amateurs et professionnels et élevages. contact@polechevaletane.fr +33 2 48 60 28 12 http://www.polechevaletane.fr/ pixabay

