Compétition de pétanque Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Pierrefitte-Nestalas

Compétition de pétanque Pierrefitte-Nestalas, 23 avril 2022, Pierrefitte-Nestalas. Compétition de pétanque Terrain de Soulom PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

2022-04-23 – 2022-04-24 Terrain de Soulom PIERREFITTE-NESTALAS

Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées Suite du championnat départemental sénior, tête à tête masculin et début des championnats départementaux doublette féminine et doublette jeune. Compétitions officielles réservées aux licenciés. Championnat départemental sénior, tête à tête masculin. Suite du championnat départemental sénior, tête à tête masculin et début des championnats départementaux doublette féminine et doublette jeune. Compétitions officielles réservées aux licenciés. Terrain de Soulom PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Pierrefitte-Nestalas Autres Lieu Pierrefitte-Nestalas Adresse Terrain de Soulom PIERREFITTE-NESTALAS Ville Pierrefitte-Nestalas lieuville Terrain de Soulom PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Departement Hautes-Pyrénées

Compétition de pétanque Pierrefitte-Nestalas 2022-04-23 was last modified: by Compétition de pétanque Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas 23 avril 2022 Hautes-Pyrénées Pierrefitte-Nestalas

Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées