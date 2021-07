Verdun local 17 Meuse, Verdun Compétition de Jeux Vidéo local 17 Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Venez participer à une compétition de jeux vidéo sur le jeu Towerfall Ascension et essayer de finir premier pour gagner le trophée ! Inscriptions dès 14h au Local 17 et début de la compétition à partir de 14H30. Animation compétition de Jeux vidéo adultes et enfants de plus de 8 ans local 17 17 rue Maryse Bastié Verdun Meuse

2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T17:00:00

