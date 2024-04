Compétition de golf Les Provençales Resonance Golf Collection Route de Servanes Mouriès, dimanche 14 avril 2024.

Participez à la compétition de golf Les Provençales Resonance Golf Collection au Golf de Servanes de Mouriès, dimanche 14 avril à partir de 9h !

Pour sa 3ème édition, nos golfs collection de Provence Golf de Servanes, Golf Bastide de la Salette et Golf Sainte Baume annoncent avec enthousiasme le retour de leur compétition commune golf et art de vivre Les Provençales .

Que vous soyez un joueur expérimenté, un débutant enthousiaste, ou simple visiteur ces journées promettent d’être pleines de surprises et de moments mémorables.



Initiation de golf ouverte à toutes et tous

Compétition de golf 18 trous sur le parcours du Golf de Servanes

Formule Shamble à 2

Shot-gun 09h00



Repas à la Bergerie des Alpilles

Concours de pétanque à 16h30 Pensez à ramener vos boules !

Très belle dotation aux saveurs provençales



Prochaines dates de l’événement

Golf Bastide de la Salette dimanche 02 juin

Golf Sainte Baume dimanche 23 juin 75 75 EUR.

Route de Servanes Golf de Servanes

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur servanes@resonance.golf

