Compétition de golf caritative Respirez Golf Route de Servanes Mouriès, dimanche 18 février 2024.

Compétition de golf caritative Respirez Golf Route de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Participez à une compétition de golf caritative dans le cadre de l’événement Respirez Golf au Golf de Servanes de Mouriès, dimanche 18 février, à partir de 9h30 !

Compétition de golf conviviale ouverte à toutes et tous, organisée au Golf de Servanes à Mouriès par l’Association Second Souffle et Santé Respiratoire France.



Informations de la compétition au Golf de Servanes :

Départ shot gun 9h30

Scramble à 2

Classement Brut et Net et tirage au sort

Accueil café, tee gift

Jeu du souffle



Tarif green fee : extérieur = 52€ / membres = tarif en vigueur selon abonnement

Droit de jeu : 15€ reversés à l’association



Informations et inscription :

auprès de l’accueil par mail à servanes@resonance.golf ou par téléphone au 04 90 47 59 95 EUR.

Route de Servanes Golf de Servanes

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur servanes@resonance.golf

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 09:30:00

fin : 2024-02-18



L’événement Compétition de golf caritative Respirez Golf Mouriès a été mis à jour le 2024-01-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles