Compétition de distance en parapente, circuit sport Vallouise-Pelvoux, samedi 15 juin 2024.

Compétition de vol de distance, et plus précisément de cross, l’objectif principal est de réaliser un parcours d’environ 40 km depuis le sommet de la station de Pelvoux-Vallouise avec la meilleure vitesse possible.

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-16

Vallouise-Pelvoux 05340 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur pierrechesne@gmail.com

