Compétition de choule (par la Mesnie Enguerran), ancêtre du rugby médiéval et jeux de balles antique (par Baptiste Coppée Archéo’site Les Rues-des-Vignes, dimanche 21 juillet 2024.

Compétition de choule médiévale et jeux de balles antiques pour une journée sportive et historique !

Début : 2024-07-21T14:00:00+02:00 – 2024-07-21T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-21T14:00:00+02:00 – 2024-07-21T18:00:00+02:00

Plongez dans l’action avec une compétition de choule, ancêtre du rugby médiéval, par la Mesnie Enguerran, et des jeux de balles antiques animés par Baptiste Coppée. Une journée sportive et divertissante pour tous les âges !

Dimanche 21 juillet

14 h à 18 h

Archéo’site 882 Rue Haute, 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

L’archéosite CAC Cambrai