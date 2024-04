Compétition de choule médiévale Archéo’site Les Rues-des-Vignes, dimanche 21 juillet 2024.

Proposée par le groupe de reconstitution « la Mesnie Enguerran »

Venez assister à une mémorable compétition de l’un des sports-ancêtres du rugby, la choule, qui se pratiquait dans nos régions au Moyen-âge. « C’est jour de liesse, quelque part dans le Nord de la France à la fin du XIVe siècle. Tout un village est réuni. Les corps s’apprêtent, les esprits s’échauffent, c’est jour de Choule. Après la bénédiction des participants et sous le regard des nobles, la communauté villageoise se divise en deux groupes distincts. Lorsque le prêtre lance le chôlet entre les deux groupes humains, une masse grouillante se forme, les poitrines en avant. Alors que la plupart des chouleurs s’épuisent en d’inutiles efforts, la masse se désagrège et une succession de petits torrents se déversent à la poursuite du champion qui est parvenu à s’emparer du chôlet… La partie s’achève avec la célébration des vainqueurs, les regrets des vaincus et l’épuisement des corps. Le seigneur local est heureux, le village est soudé par cette tradition. Le prêtre ne l’est pas moins, nul mort ou blessure grave n’a, cette année endeuillé la choule ».

Rendez-vous sur le terrain pour découvrir la suite !

Informations pratique :

Dimanche 21 juillet

De 14 h à 18 h

Animation pour tous publics

Archéo’site 882 rue Haute 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

Archeosite CAC Cambrai