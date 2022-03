Compétition d’athlétisme à Cenon Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Compétition d’athlétisme à Cenon Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer, 13 mars 2022, Cenon. Compétition d’athlétisme à Cenon

du dimanche 13 mars au samedi 14 mai à Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer

**Dimanche 13 mars :** * 13h00 : Compétition de lancers **Samedi 14 mai** Retrouvez les compétitions d’athlétisme qui se déroulent à Cenon Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer 1 rue aristide Briand, 33150 cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T13:00:00 2022-03-13T16:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer Adresse 1 rue aristide Briand, 33150 cenon Ville Cenon lieuville Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer Cenon Departement Gironde

Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Compétition d’athlétisme à Cenon Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer 2022-03-13 was last modified: by Compétition d’athlétisme à Cenon Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer 13 mars 2022 Cenon Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer Cenon

Cenon Gironde