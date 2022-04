Compétition – Circuit Sport de la Fédération Française de Vol Libre Mieussy Mieussy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Mieussy

Compétition – Circuit Sport de la Fédération Française de Vol Libre Mieussy, 4 juin 2022, Mieussy. Compétition – Circuit Sport de la Fédération Française de Vol Libre Mieussy

2022-06-04 – 2022-06-05

Mieussy Haute-Savoie Mieussy Le Choucas Club et Démenciel vous proposent cette compétition comptant pour le circuit Sport de la Fédération Française de Vol Libre. choucasclub@gmail.com http://choucasclub.asso.fr/ Mieussy

dernière mise à jour : 2022-04-21 par Praz de Lys Sommand Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Mieussy Autres Lieu Mieussy Adresse Ville Mieussy lieuville Mieussy Departement Haute-Savoie

Mieussy Mieussy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mieussy/

Compétition – Circuit Sport de la Fédération Française de Vol Libre Mieussy 2022-06-04 was last modified: by Compétition – Circuit Sport de la Fédération Française de Vol Libre Mieussy Mieussy 4 juin 2022 Haute-Savoie Mieussy

Mieussy Haute-Savoie