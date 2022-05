Compétition – Championnat régional BFC pétanque jeunes Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Organisé par la Joyeuse Pétanque Pontissalienne et Comité Régional.

Championnat régional jeunes catégories minimes, cadets et juniors de pétanque. Les équipes qualifiées participeront au championnat de France à Bourg St Andeol les 19, 20, 21 août. marenghijeanpierre@gmail.com Organisé par la Joyeuse Pétanque Pontissalienne et Comité Régional.

