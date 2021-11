Compétition animation 1ers films Médiathèque José Cabanis, 21 novembre 2020, Toulouse.

Compétition animation 1ers films

Médiathèque José Cabanis, le samedi 21 novembre 2020 à 16:00

MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS grand auditorium (niveau -1) Durée : 1h + film surprise distributions de tickets 1/2h avant Entre deux Daniella Schnitzer | Animation | France | La Poudrière | 2019 | 4 min Le journal intime d’une jeune femme qui vit entre Israël et la France. Anouk Malo Alliot | Animation | France | EMCA | 2019 | 10 min Le voyage initiatique, solitaire et spatial d’Anouk, une jeune fille de 20 ans transportant les cendres de sa mère sur terre. Carried away J.B Escary, A. Trusz, M. Carrier, E. Fagnère, J. Cayrol | Animation | France | MOPA | 2020 | 4 min Deux frères exécutent la dernière volonté de leur défunte mère, faire une randonnée en forêt. Un diable dans la poche Antoine Bonnet, Mathilde Loubes | Animation | France | Les Gobelins | 2019 | 6′ min L’histoire d’un groupe d’enfants qui, après avoir été témoins d’un crime, est forcé à garder le silence. Auguste, le plus jeune, trouve le fardeau trop lourd et décide de trahir le secret. O28 O. Caussé , G. Collin , L. Grardel, A. Marchand , R. Merle , F. Meyran | Animation | Franc | Supinfocom Rubika | 2019 | 5 min À Lisbonne, un couple de touristes allemands est sur le point de grimper à bord du mythique tramway n°28 mais comment réagir quand les freins lâchent… Courant d’air Marion Assemat | Animation | France | ISCID | 2019 | 7 min Un vent de liberté souffle sur la ville depuis l’arrivée de l’été. Son impulsion entraîne Alix à la plage, où elle croise le regard de Corentin. Déjeuner sur l’herbe J. Bourges, J. Charles, N. Harbonn, P. Rougemont | Animation | France | Les Gobelins | 2019 | 7 min Un scientifique émérite voit ses convictions s’effondrer lors d’un déjeuner sur l’herbe. Inès Élodie Dermange | Animation | France | La Poudrière | 2019 | 4 min Inès est face à un choix difficile. Elle réfléchit une dernière fois à la décision qu’elle va prendre. One slimy story Assile Blaibel | Animation | France | EMCA | 2019 | 5 min Au bord de la mer, il fait beau et les gens ne se soucient de rien. Mais petit à petit, ils commencent à s’apercevoir qu’ils fondent. La tempête Astrid Guinet | Animation | France | EMCA | 2019 | 6 min Alors qu’une tempête se prépare, une femme triste s’agrippe à sa cuillère et laisse peu à peu le déluge s’emparer de son esprit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-21T16:00:00 2020-11-21T18:00:00