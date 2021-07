Duilhac-sous-Peyrepertuse gite étape Duilhac sous Peyrepertuse Aude, Duilhac-sous-Peyrepertuse « COMPET » De la mer à la montagne gite étape Duilhac sous Peyrepertuse Duilhac-sous-Peyrepertuse Catégories d’évènement: Aude

du lundi 9 août au vendredi 13 août à gite étape Duilhac sous Peyrepertuse

Situé entre les Pyréenées et les Corbières, la MJC propose un séjour inoubliable mélant activités sportives et culturelles. Logés au sein d’un gite étape, les jeunes redécouvriront le plaisir de se retrouver entre copains hors du cadre familial et dans un environement différents de celui qu’ils vivent au quotidien. Au programme, activités de plein air et aquatiques dans les gorges du Verdouble, randonnées au coeur de la vallée, découverte du patrimoine locale avec notamment la visite du chateau emblématique de Peyrepertuse.

Cout réel : 360€ (grâce à des financements le prix de revient aux familles baisse à 70€ chaque séjour)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. gite étape Duilhac sous Peyrepertuse 11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T16:30:00

