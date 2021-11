Compass Saint-Gervais Genève, 17 novembre 2021, Genève.

Compass

du mercredi 17 novembre au jeudi 18 novembre à Saint-Gervais Genève

Inspirées par _L’Odyssée_ d’Homère, Simone Aughterlony, Petra Hrašćanec et Saša Božić abordent le thème de l’aliénation et nous confrontent à la dystopie d’être ensemble dans un paysage fascinant et sombre d’images marines et de figures mystiques. Ironiquement, le poème épique sur la mer et les aventures maritimes s’est mué en un récit sur la solitude qui peut être lu à la fois comme une histoire personnelle dans un univers infini et comme une parabole d’une nouvelle Europe. La répétition de voyages mystérieux et l’inévitabilité de naufrages désespérés: une preuve que nous sommes essentiellement seuls et toujours perçus comme des étrangers sur de nouvelles côtes. **Conception** Simone Aughterlony, Petra Hrašćanec et Saša Božić **Performance** Simone Aughterlony et Petra Hrašćanec **Musique** Hahn Rowe **Scénographie et costumes** Ana Savić-Gecan **Création lumières** Bruno Pocheron **Vidéo** Josip Visković Dans le cadre du Festival Les Créatives

Plein tarif 30.– / Tarif réduit (chômeurs, AVS, AI) 20.– / Tarif pro 15.– / Tarif jeune public (moins de 20 ans, étudiants, apprentis) 12.–

Les danseuses Simone Aughterlony et Petra Hrašćanec livrent une performance d’une heure sur le thème de l’aliénation en s’inspirant des motifs de L’Odyssée d’Homère.

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

