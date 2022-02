Comparution Immédiate 2, Justice : Une loterie nationale ? Dijon, 3 mars 2022, Dijon.

15 EUR Si l’on dit de la justice qu’elle est lente, il existe pourtant une procédure qui va très vite : la comparution immédiate, héritière du « flag ». La règle est simple : un délit commis, une arrestation, une garde-à-vue et un jugement immédiat. Trente minutes suffisent pour distribuer des mois de prison.

Dans un décor aux allures de Palais de Justice, le metteur en scène Michel Didym et Bruno Ricci, comédien seul en scène, proposent de donner corps « sans blabla ni fioriture » à une saisissante galerie de portraits : prévenus, policiers, avocats, procureurs, juges, autant de figures saisies dans les chroniques judiciaires de Dominique Simonnot, publiées dans Le Canard enchaîné.

Ensemble, et avec concision, ils posent la question du traitement de la justice française dans les prétoires de comparution immédiate. Le trio mène un travail d’investigation et propose une sélection de chroniques cocasses et bouleversantes. Rien n’est inventé, pas un mot, pas une phrase, pas une peine. Tout a été scrupuleusement retranscrit. Tout est vrai.

« Bruno Ricci est époustouflant dans son interprétation sans faille des multiples personnages qu’il prend le temps de dessiner un à un vocalement et physiquement. De Nanterre à Paris, Bobigny, Toulon ou Marseille, c’est un véritable tour de France judiciaire où l’on voit défiler de petits ou grands délinquants, primaires ou multirécidivistes, mais aussi des sans-papiers ou des malades et des magistrats qui croulent sous les dossiers et les horaires de travail démentiels. À mains et à voix nues, il parvient à faire vivre tout ce petit monde, composant les uns et les autres avec densité et humour, loin de toute caricature ».

Marina Da Silva, L’Humanité, janvier 2020

