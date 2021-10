La Montagne Scène du Lapin Vert Loire-Atlantique, Nantes Compartiment fumeuses – de Joëlle Fossier – Compagnie de l’Ombelle Scène du Lapin Vert La Montagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Compartiment fumeuses – de Joëlle Fossier – Compagnie de l’Ombelle Scène du Lapin Vert, 21 mai 2022, La Montagne. 2022-05-21

Horaire : 20:30 22:00

8 € / 5 € réduitCarte 5 entrées : 30 €Réservations : almlapinvert@free.fr – 07 49 27 72 44 Plongez au cœur d'une cellule exiguë sombre qui voit la naissance d'une rencontre entre deux femmes que tout semble opposer. Dans un univers carcéral froid et tranchant, animé de la présence brutale de la surveillante pénitentiaire, une parenthèse amoureuse s'ouvre, laissant place à la lumière, à la vie. Par La compagnie de l'Ombelle (Vertou) Mise en scène : Lucie Naveau Durée : 1h30 Public : à partir de 12 ans Scène du Lapin Vert adresse1} La Montagne 44620

