COMPANHEIROS Le 360 Paris Music Factory, 15 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 15 janvier 2022

de 20h00 à 22h30

payant

Samedi 15 janvier, retrouvez Companheiros pour du jazz de haut niveau, du groove indéniable, le tout dans un esprit brésilien qui mettra tout le monde d’accord !

DISTRIBUTION

PHILIPPE BADEN POWELL piano

RUBINHO ANTUNES trompette

MATHIAS ALLAMANE contrebasse

JULIE SAURY batterie

Quatre amis guidé·e·s par l’improvisation et le voyage se retrouvent pour une soirée jazz et groove brésilien. Philippe Baden Powell, pianiste compositeur franco-brésilien, fils du légendaire Baden Powell, puise son inspiration dans la musique afro-brésilienne, le jazz et la poésie. C’est avec son compagnon de longue date Rubinho Antunés, trompettiste, arrangeur et compositeur brésilien, qu’ils vont fusionner leurs sensibilités guidées par le jazz actuel brésilien en compagnie d’une section rythmique parisienne de haute volée. Ainsi, Mathias Allamane, contrebassiste sideman de renommée, et Julie Saury, fille du clarinettiste Maxim Saury et sidewoman des musiques afro-latines depuis trente ans, se joignent à la fête pour une soirée qui promet d’être haute en couleurs.

Ouverture des portes dès 19h30. Accès dans le respect des mesures sanitaires. Ouverture des portes 1h avant le concert.

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris 75018

Contact :

Concert

Date complète :

2022-01-15T20:00:00+01:00_2022-01-15T22:30:00+01:00