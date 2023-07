Exposition des Chefs d’Œuvre des Compagnons du Tour de France et visite Compagnons du Tour de France Annecy, 16 septembre 2023, Annecy.

Exposition des Chefs d’Œuvre des Compagnons du Tour de France et visite Samedi 16 septembre, 09h00, 13h00 Compagnons du Tour de France Visites sur rendez-vous au 0450579221 – 20 personnes par créneau horaire

LES JOURNEES DU PATRIMOINE CHEZ LES COMPAGNONS

Des origines légendaires à nos jours, les Compagnons du Tour de France se sont adaptés aux évolutions sociétales pour devenir des acteurs majeurs de la formation.

Toujours à l’avant-garde des techniques, le Compagnonnage a su néanmoins préserver ses principes fondateurs :

· La maîtrise du métier,

· Le voyage avec le Tour de France,

· La transmission des savoirs.

Héritiers des bâtisseurs de cathédrales, les Compagnons d’aujourd’hui construisent l’avenir en transmettant leurs savoirs et leurs valeurs. Ils proposent un chemin de formation et d’évolution original, riche de rencontres, de connaissances et porteur d’avenir.

Profitez d’une visite d’une heure pour découvrir l’exposition des œuvres des Compagnons du Tour de France et des Meilleurs Ouvriers de France, en présence de nos itinérants.

Compagnons du Tour de France – Maquette Notre Dame de Paris

Compagnons du Tour de France 29 rue des sports 74600 Seynod Annecy 74600 Seynod Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 57 92 21 https://compagnonsdutourdefrance.org/ [{« data »: {« author »: « Les Compagnons du Tour de France », « cache_age »: 86400, « description »: « Les Compagnons du Tour de France ont u00e9tu00e9 particuliu00e8rement u00e9mus par la destruction en avril 2019, de Notre-Dame de Paris, icu00f4ne du patrimoine mondial, que leurs anciens avaient bu00e2ti puis restauru00e9 dans le passu00e9.*n nAu lendemain de lu2019incendie, les Compagnons Charpentiers du Tour de France de la ville du2019Anglet (Pyru00e9nu00e9es-Atlantiques) se sont mobilisu00e9s pour lancer un projet de reproduction inspiru00e9 de cette charpente disparue : un u00ab chef-du2019oeuvre u00bb dans le vocabulaire des compagnons. nnDurant 8 mois, trois itinu00e9rants charpentiers, bien secondu00e9s par les anciens du siu00e8ge compagnonnique du2019Anglet, ont travaillu00e9 sans relu00e2che pour ru00e9aliser cet ouvrage. Ru00e9alisu00e9 u00e0 lu2019u00e9chelle 1/20e, dans les ru00e8gles de lu2019art. », « type »: « video », « title »: « La fabrication d’un Chef d’u0153uvre : maquette inspiru00e9e de la Charpente de Notre-Dame de Paris ! », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/9TYJwfeKaNw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=9TYJwfeKaNw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCtJPcifpX4bzC3xV9c6r44w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=9TYJwfeKaNw »}] La fédération compagnonnique propose une visite guidée de découverte de chefs d’œuvres de compagnons et maquettes de Meilleur Ouvrier de France, ainsi qu’un accès à ses ateliers de formation, en présence de jeunes accomplissant leur Tour de France, ateliers vivants et démonstration de métiers (couvreur, menuisier, charpentier, plâtrier, métallier, maçon, tailleur de pierre, peintre) . Le compagnonnage est inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO depuis 2011 parking privé, accès par le bus N° 4 arrêt Neigos, site entièrement accessible à des personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Compagnons du Tour de France Annecy Pays de Savoie