Compagniie A Tres – Cuento el Flamenco, Musica y Poesia
Auditorium Pierre Malbosc
Cabriès

Cabriès

Compagniie A Tres – Cuento el Flamenco, Musica y Poesia
Auditorium Pierre Malbosc, 5 avril 2023, Cabriès

2023-04-05

Auditorium Pierre Malbosc 2010 Rue Des ecoles

Cabriès

Bouches-du-Rhone Cabriès EUR Réunis par la passion du Flamenco, Kuky Santiago (baile) Melchior Campos (cante) et Leny Creff (guitarra) explorent la sensibilité de chacun à la recherche de l’essence de leur art et fusionnent magnifiquement dans un Duende puissant afin de vous retranscrire toute l’émotion de cette culture.



Dans leur nouveau spectacle Cuento el flamenco : Musica y Poesia qui allie poésie, chant, guitare et danse, les artistes rendent hommage aux légendes qui ont marqué l’histoire de cette musique traditionnelle.



● Kuky Santiago – Danse

● Melchior Campos – Guitare, Chant

● Leny Creff – Guitare. Un tourbillon musical et poétique avec au baile, a la guitarra y al cante, trois grands noms du Flamenco Français. En partenariat avec le Festival Flamenco Azul – Label Francia Flamenca Billetweb Auditorium Pierre Malbosc 2010 Rue Des ecoles Cabriès

