Compagnie Volubilis « Vitrines en cours » – Festival du Conte Capbreton, 27 mai 2022, Capbreton.

Compagnie Volubilis « Vitrines en cours » – Festival du Conte Capbreton

2022-05-27 – 2022-05-27

Capbreton Landes

EUR Ouvrez bien les yeux. Certaines vitrines du centre ville risquent de vous surprendre. Des danseurs les ont investies. Ils jouent au coiffeur, au mannequin, cherchent chaussures à leurs pieds, font corps avec les livres… Ces chorégraphies de poche proposées en solo ou en duo revisitent malicieusement le genre et l’histoire du commerce pour mieux les détourner et les transgresser. Une interrogation poétique et ludique sur notre rapport à la consommation.

Gratuit – Tout public

Ouvrez bien les yeux. Certaines vitrines du centre ville risquent de vous surprendre. Des danseurs les ont investies. Ils jouent au coiffeur, au mannequin, cherchent chaussures à leurs pieds, font corps avec les livres…

Gratuit – Tout public

Ouvrez bien les yeux. Certaines vitrines du centre ville risquent de vous surprendre. Des danseurs les ont investies. Ils jouent au coiffeur, au mannequin, cherchent chaussures à leurs pieds, font corps avec les livres… Ces chorégraphies de poche proposées en solo ou en duo revisitent malicieusement le genre et l’histoire du commerce pour mieux les détourner et les transgresser. Une interrogation poétique et ludique sur notre rapport à la consommation.

Gratuit – Tout public

Capbreton

dernière mise à jour : 2022-04-09 par