Hérault Visitez l’atelier de la cette compagnie : plongez dans l’univers de la danse en compagnie des artistes en plein travail Compagnie Taffanel Castelnau-le-Lez, 16 septembre 2023, Castelnau-le-Lez. Visitez l’atelier de la cette compagnie : plongez dans l’univers de la danse en compagnie des artistes en plein travail 16 et 17 septembre Compagnie Taffanel Gratuit. Entrée libre. Visitez l’atelier de la compagnie Taffanel situé dans un chai entouré de son jardin, et observez les danseurs et chorégraphes en pleine création. Compagnie Taffanel 278 avenue de l’Europe, 34170 Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie http://www.compagnietaffanel.fr/ L’atelier de la compagnie Taffanel est situé dans un chai entouré d’un jardin. C’est là que la compagnie crée ses spectacles, accueille des artistes internationaux, des acteurs en formation, des enseignants, des musiciens, des amateurs, et bien d’autres acteurs du spectacle vivant. Entrée libre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00
2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

