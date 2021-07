COMPAGNIE SOUM-SOUM : Les Jumelles de l’Alchimiste Le TALUS, 22 août 2021, Marseille.

COMPAGNIE SOUM-SOUM : Les Jumelles de l’Alchimiste

Le TALUS, le dimanche 22 août à 16:00

[http://www.letalus.com](http://www.letalus.com)Talus accueille les Jumelles de l’Alchimiste Mélys est comédienne, musicienne, et artiste chorégraphique. De sa voix claire elle touche en plein cœur et transporte. Lucia est comédienne, poétesse, improvisatrice. Elle trace de belles lignes dans le vide avec ses mains. Elles ont la même formation en théâtre du mouvement pour laquelle elles se sont rencontrées à Bruxelles. Les Jumelles de l’alchimiste, c’est leur première création ensemble, tout en tentatives et en expérimentations, en pirouettes et en magie, en mots doux et en tempêtes, sur le fil du récit.” * 1ère partie : Théâtre “Ce conte a beaucoup changé. Nous l’avons écrit puis, comme un monstre, il a pris sa liberté. C’est d’ailleurs l’histoire d’un monstre. Non, de deux jeunes sœurs d’abord, puis d’un monstre. Non, non, en premier c’est l’histoire d’un alchimiste. Oui, d’un alchimiste qui tire les ficelles de l’histoire depuis sa cabane. Nous jouons et chantons à deux une histoire en mouvement. Vous verrez des explosions, des trucages, des effets spéciaux, des cascades, tout ça sans autre aide que nos quatre mains et jambes. * 2nd partie : Concert Mélys nous plonge dans un univers musical indiefolk tout en mélangeant notes de blues et notes de jazz. Chansons écrites sur la route, chansons du voyage, musique de l’âme et de naufrages. Dans son set de compositions, sa voix douce et rauque à la fois nous rappelle ces moments perdus où notre esprit divague et se laisse porter de la mélancolie à l’espoir. Laissez vous porter par le voyage… * Tarif Participation libre et consciente. Oui aux spectacles vivants ! Restauration Restauration végétarienne proposée sur place jusqu’à 22h00. Buvette – Bières et cidres à la pression ou en bouteille – Vins bio de la région – Jus, limonades, cola et sirops biologiques * Infos pratiques Accessibilité : Ouvert à tous et toutes ! Adhésion obligatoire (sauf mineur) Temporaire 24h : 1€ Annuelle 2020 : 6€ Annuelle RSA 2020 : 1€ – CB acceptée – Roue acceptée * Covid 19 – Nous vous demandons d’adopter un comportement responsable, – Le Talus s’engage à permettre le déroulement de ses activités dans le respect de ces consignes. * + d’infos sur la Ferme Le Talus 100% des fonds collectés servent à financer la construction de la ferme urbaine Le Talus : un projet associatif à but non lucratif. Le Talus, créé à partir d’une friche, est un espace multi-activités, refuge de biodiversité, lieu de partage et de pédagogie. L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. >www.letalus.com

Participation libre et consciente

♫Théâtre-Concert♫

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille Marseille Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-08-22T16:00:00 2021-08-22T22:00:00