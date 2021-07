Tours Centre social Maryse Bastié Indre-et-Loire, Tours Compagnie SoaZara Arts et partage Centre social Maryse Bastié Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Centre social Maryse Bastié

La Cie SoaZara souhaite inviter les jeunes et leurs familles à des temps de pratique artistique sur le thème du rêve et du voyage. **Les horaires indiquent les heures d’accueil du Centre Social Maryse Bastié, pour plus d’information sur les ateliers, veuillez contacter le centre au 02 47 38 66 09.** Ateliers poésie, chant et musique Centre social Maryse Bastié 4 place René Fonck 37000 Tours Tours Giraudeau Indre-et-Loire

2021-07-19T08:30:00 2021-07-19T18:30:00;2021-07-20T08:30:00 2021-07-20T18:30:00;2021-07-21T08:30:00 2021-07-21T18:30:00;2021-07-22T08:30:00 2021-07-22T18:30:00;2021-07-23T08:30:00 2021-07-23T18:30:00

