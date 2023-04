Compagnie Rhizome, Chloé Moglia – Rhizikon Catégorie d’Évènement: île de France

Compagnie Rhizome, Chloé Moglia – Rhizikon, 18 mai 2023, . Le jeudi 18 mai 2023

de 21h30 à 22h20

.Tout public. gratuit Billetterie à partir du 12 mai

Au kiosque : billetterie gratuite – Parvis de la Mairie du 11e

Chez vous : sur notre site www.festivalonze.org

Rubrique « informations » (2€ de frais de billetterie) Performance – rencontre : Une pièce sur le rapport au risque – folie ou nécessité – qui nous amène à cheminer au bord des précipices. Rhizikon

Compagnie Rhizome – Chloé Moglia Une pièce sur le rapport au risque – folie ou nécessité – qui nous amène à cheminer au bord des précipices. Rhizikon est un condensé allégorique, physique, visuel, auditif, visant à susciter sensations, sentiments, questionnements, rêveries, réflexions, autour de cette question de la mise en jeu – mise en danger – de soi. rhizome-web.com Création : Chloé Moglia

Interprétation : Chloé Moglia ou Mathilde Van Volsem ou Fanny Austry

Son : Chloé Moglia, Alain Mahé

Dispositif Lumière : Christian Dubet

Scénographie : Vincent Gadras

Direction technique : Hervé Chantepie Stade Thiéré – 13 passage Thiéré, Paris 11e Contact : http://www.festivalonze.org/spectacle/rhizikon/ https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

Gérard Pascal

Détails Catégorie d’Évènement: île de France Autres Departement Paris Lieu Ville

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Compagnie Rhizome, Chloé Moglia – Rhizikon 2023-05-18 was last modified: by Compagnie Rhizome, Chloé Moglia – Rhizikon 18 mai 2023

Paris