Le samedi 2 octobre 2021

de 19h30 à 21h

gratuit

Nuit Blanche s’invite à Rueil-Malmaison – Performance Le temps d’une nuit, la création contemporaine sous toutes ses formes est mise à l’honneur dans la ville, sur l’espace public et dans les établissements culturels. La ville, labellisée Terre de Jeux 2024, mène une politique sportive, dynamique et efficace, dans le droit fil de la politique des JO 2024, et mettra à l’honneur les Arts et le Sport pour cette 3ème édition métropolitaine. À NE MANQUER SOUS AUCUN PRETEXTE. Parade exceptionnelle : La compagnie Remue Ménage vous donne rendez-vous à 19h30 pour investir l’espace urbain… Déambulation, tissu aérien, danseur de feu et pyrotechnie seront au rendez-vous… Plus d’informations : villederueil.fr Avec le partenariat de la Métropole du Grand Paris. Nuit Blanche -> Nuit Blanche Parvis de l’Hôtel de Ville 13 boulevard du Maréchal Foch Rueil-Malmaison 92500

Contact :Fabienne LOPES fabienne.lopes@mairie-rueilmalmaison.fr https://www.remue-menage.com/

