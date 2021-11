Reims Reims Marne, Reims Compagnie Pastel : Soirée Match d’impro – Thème Anniversaire à Hollywood Champagne Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Compagnie Pastel : Soirée Match d'impro – Thème Anniversaire à Hollywood Champagne
Studio Pastel 6 Rue de l'Écu Reims
2021-11-26 19:30:00 – 2021-11-26 21:00:00

2021-11-26 19:30:00 – 2021-11-26 21:00:00 Studio Pastel 6 Rue de l’Écu

Reims Marne Participez à votre premier match d’impro en équipe sur un thème original “Anniversaire à Hollywood Champagne”. Tout le monde peut y participer ! Débutants ou confirmés, le but est de s’amuser en équipe et de passer une soirée conviviale dans les rires qui marquera les esprits ! À partir de 17 ans.

Réservation obligatoire. compagnie.pastel@gmail.com +33 3 26 09 52 54 http://www.compagniepastel.fr/ Studio Pastel 6 Rue de l’Écu Reims

