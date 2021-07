Toulouse Médiathèque Grand M Toulouse Compagnie Ô Hasart Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Compagnie Ô Hasart Médiathèque Grand M, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Toulouse. Compagnie Ô Hasart

Médiathèque Grand M, le dimanche 19 septembre à 14:30

Dimanche 19 septembre à 14h30 et 16h30 Médiathèque du Grand M Performances de danse contemporaine avec musique live par Mostafa Ahbourrou, chorégraphe et Joaquin Ortega, musicien. La Compagnie de danse contemporaine Celui qui dit qui est, dans le cadre de l'appel à projet Danse au Grand Mirail, propose un parcours de 3 interventions à expérimenter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

