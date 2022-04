COMPAGNIE NATIONALE DE DANSE D’UKRAINE VIRSKY Le Palais des congrès de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

COMPAGNIE NATIONALE DE DANSE D’UKRAINE VIRSKY Le Palais des congrès de Paris, 13 avril 2022, Paris. COMPAGNIE NATIONALE DE DANSE D’UKRAINE VIRSKY

Le Palais des congrès de Paris, le mercredi 13 avril à 20:00

VIRSKY ET LA FRANCE POUR LE PEUPLE DE L’UKRAINE ! – CONCERT CARITATIF Le bénéfice de chaque billet est destiné à aider les Ukrainiens civils victimes de la Guerre. VIRSKY : N°1 des Compagnies Nationales de Danse d’Ukraine, refugiée au sein de la communauté européenne assure une tournée en Europe afin de lever des fonds pour aider les réfugiés et victimes de la guerre en Ukraine. Venez nombreux assister à ce spectacle solidaire!!!!

informations et billetterie au 08 92 050 050(0.35€/min) et sur palaisdescongresdeparis.com

SPECTACLE CARITATIF Le Palais des congrès de Paris 2, place de la Porte Maillot 75017 Paris Paris Quartier des Ternes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T20:00:00 2022-04-13T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le Palais des congrès de Paris Adresse 2, place de la Porte Maillot 75017 Paris Ville Paris lieuville Le Palais des congrès de Paris Paris

Le Palais des congrès de Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

COMPAGNIE NATIONALE DE DANSE D’UKRAINE VIRSKY Le Palais des congrès de Paris 2022-04-13 was last modified: by COMPAGNIE NATIONALE DE DANSE D’UKRAINE VIRSKY Le Palais des congrès de Paris Le Palais des congrès de Paris 13 avril 2022 Le Palais des congrès de Paris Paris Paris

Paris