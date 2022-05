Compagnie Monsieur le Directeur – “Beethoven Métalo Vivace”, 5 août 2022, .

Compagnie Monsieur le Directeur – “Beethoven Métalo Vivace”

2022-08-05 12:00:00 – 2022-08-05

Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : c’est le programme décoiffant que propose cette performance intrépide. On y écoute de la musique métal exécutée piano solo et on y découvre la 9ème Symphonie de Beethoven tronçonnée par un curieux chef d’orchestre qui joue de la guitare électrique tout en grimpant à la corde.

La Cie : « Monsieur Le Directeur propose des spectacles qui s’adressent à tout le monde. L’accent est mis sur le risque, l’humour, l’auto dérision, l’engagement physique, le lyrisme et la volonté d’établir une intimité exubérante avec le public ».

