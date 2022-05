Compagnie Mercedes de Córdoba – Les Nuits Flamencas, 2 juillet 2022, .

Compagnie Mercedes de Córdoba – Les Nuits Flamencas

2022-07-02 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-02

Elle a travaillé aux côtés des meilleurs bailaores espagnols puis devient soliste des compagnies de Javier Baron, Eva la Yerbabuena, Javier Latorre…



Lauréate de nombreux prix (Premier Prix de la Biennale de Séville, Premier Prix du Concours National d’Art Flamenco de Cordoue…), Mercedes de Cordoba possède de grandes qualités, un style travaillé quila place aujourd’hui « l’une des danseuses les plus douées et les plus accomplie de sa génération ».



Elle dévoilera à Aubagne sa dernière création présentée au Festival de Jerez 2022 : Si, quiero.

Plongée dans la danse depuis ses quatre ans, Mercedes de Córdoba participe au film “Montoyas y Tarantos” dès l’âge de 6 ans.

