Compagnie l’Oubliée « La chute des anges » Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Compagnie l’Oubliée « La chute des anges » Arcachon, 1 avril 2022, Arcachon. Compagnie l’Oubliée « La chute des anges » Théâtre Olympia 21 Avenue Charles de Gaulle Arcachon

2022-04-01 20:45:00 – 2022-04-01 21:55:00 Théâtre Olympia 21 Avenue Charles de Gaulle

Arcachon Gironde Entre cirque, danse, théâtre et univers cinématographique, cette fiction d’anticipation aborde des sujets liés à l’écologie, la société ou encore l’humanité. Inspirée par des œuvres aussi surprenantes que différentes, allant du film « Les Temps modernes » de Chaplin à des thèses sur l’évolutionnisme, le spectacle adresse un message optimiste sur la force intérieure de l’Homme à renaître de ses cendres.

Avec le soutien de l’OARA. Entre cirque, danse, théâtre et univers cinématographique, cette fiction d’anticipation aborde des sujets liés à l’écologie, la société ou encore l’humanité. Inspirée par des œuvres aussi surprenantes que différentes, allant du film « Les Temps modernes » de Chaplin à des thèses sur l’évolutionnisme, le spectacle adresse un message optimiste sur la force intérieure de l’Homme à renaître de ses cendres.

Avec le soutien de l’OARA. Entre cirque, danse, théâtre et univers cinématographique, cette fiction d’anticipation aborde des sujets liés à l’écologie, la société ou encore l’humanité. Inspirée par des œuvres aussi surprenantes que différentes, allant du film « Les Temps modernes » de Chaplin à des thèses sur l’évolutionnisme, le spectacle adresse un message optimiste sur la force intérieure de l’Homme à renaître de ses cendres.

Avec le soutien de l’OARA. com

Théâtre Olympia 21 Avenue Charles de Gaulle Arcachon

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Théâtre Olympia 21 Avenue Charles de Gaulle Ville Arcachon lieuville Théâtre Olympia 21 Avenue Charles de Gaulle Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Compagnie l’Oubliée « La chute des anges » Arcachon 2022-04-01 was last modified: by Compagnie l’Oubliée « La chute des anges » Arcachon Arcachon 1 avril 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde