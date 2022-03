Compagnie LOBA – Bagarre Morlaix, 7 avril 2022, Morlaix.

Compagnie LOBA – Bagarre Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix

2022-04-07 – 2022-04-07 Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest

Morlaix Finistère

Inspiré par l’étincelle que le mot « bagarre » allume dans nos yeux (quel que soit notre âge) ce spectacle pose un regard drôle et burlesque sur le terrain de jeux de nos chers bambins.

Devant nous, une jeune fille surnommée « Minus » ou encore « Mouche », nous raconte sa découverte : la joie de se bagarrer, avec ses codes et ses limites. Entraînée (dans les règles de l’art !) par sa tata, ancienne championne de catch en Bolivie avec les « Cholitas Voladoras », elle se laisse emporter par la magie des gants de boxe, du king-ball et des costumes synthétiques de super héros et héroïnes. Elle rejoint le clan des « même pas peur » et découvre le plaisir intense de la bagarre mais aussi le pouvoir de l’imaginaire et le combat de défendre ce qui compte pour elle.

Dès 6 ans

contact@tpmx.fr +33 2 98 15 22 77 http://www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr/

Inspiré par l’étincelle que le mot « bagarre » allume dans nos yeux (quel que soit notre âge) ce spectacle pose un regard drôle et burlesque sur le terrain de jeux de nos chers bambins.

Devant nous, une jeune fille surnommée « Minus » ou encore « Mouche », nous raconte sa découverte : la joie de se bagarrer, avec ses codes et ses limites. Entraînée (dans les règles de l’art !) par sa tata, ancienne championne de catch en Bolivie avec les « Cholitas Voladoras », elle se laisse emporter par la magie des gants de boxe, du king-ball et des costumes synthétiques de super héros et héroïnes. Elle rejoint le clan des « même pas peur » et découvre le plaisir intense de la bagarre mais aussi le pouvoir de l’imaginaire et le combat de défendre ce qui compte pour elle.

Dès 6 ans

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix

dernière mise à jour : 2022-01-03 par