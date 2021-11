Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Compagnie Lézards qui bougent « Arletty… comme un œuf dansant au milieu des galets » Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Compagnie Lézards qui bougent « Arletty… comme un œuf dansant au milieu des galets »
Théâtre Quintaou
1 allée de Quintaou
Anglet

2021-12-02

15 EUR

L'écriture charnelle, obsédante, saccadée de Koffi Kwahulé est servie par une scénographie « en réalité augmentée » de Kristian Frédric, faisant voyager le spectateur aussi bien dans les pensées des personnages qu'à travers l'histoire du cinéma.

+33 5 59 03 77 01

Compagnie Lézards qui bougent

Théâtre Quintaou
1 allée de Quintaou
Anglet

