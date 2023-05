Compagnie Les Résilient.e.s, La Parole des Vents Centre sportif Marie Paradis (ex Saint-Lazare) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 03 juin 2023

de 19h30 à 00h00

Tout public. gratuit

Danse. Le vent porte le corps et la voix de six danseurs aux différents styles. Chorégraphe et directrice artistique, Amel Khaies a su rassembler quatorze jeunes danseurs issus de cultures et de genres artistiques très variés, autour d’un projet chorégraphique fort : Les Résilient.e.s. Des breakeurs, des danseurs contemporains, électro, urbains et techniciens dansent leur héritage, leur réflexion sur la jeunesse, leurs avenirs, et leurs doutes. La Parole des Vents est une pièce chorégraphique pour six danseurs, avec des inspirations issues du contemporain et des danses urbaines. À travers cette pièce, les artistes sont invités à utiliser la parole comme un outil de guérison, les guidant vers la résilience et l’acceptation de soi. Avec le soutien de la mairie du 10e La Parole des Vents, trois représentations de 20 minutes à l’extérieur du centre sportif Marie Paradis : 19 h 30, 20 h 30, 21 h 30, durée : 20 minutes. Nuit Blanche vous propose une déambulation artistique dans le Carré Saint-Lazare : La Parole des Vents sera montré en alternance avec les représentations de l’Ensemble Staccatoy, L’Art du Toy Piano (19 h, 21 h, 23 h, durée : 30 minutes) et de la Compagnie Projet Total, Le Soleil de Minuit (20 h, 22 h, 00 h, durée : 30 minutes) Centre sportif Marie Paradis (ex Saint-Lazare) 5 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact :

Contact : Amel Khaies

Centre sportif Marie Paradis (ex Saint-Lazare)
5 rue Léon Schwartzenberg
Paris

Paris