Compagnie Les Lubies "Enfant d'éléphant" Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Compagnie Les Lubies "Enfant d'éléphant" Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

2022-04-03 17:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

EUR 8

Mais pourquoi ? Un éléphanteau, rempli d'une irrépressible curiosité et d'une insolente audace, passe ses journées à questionner ses parents, ses oncles et tantes la girafe, l'autruche, l'hippopotame, le babouin… sur le pourquoi des choses qui l'entourent.

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

