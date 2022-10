Compagnie Les Grandes Marées – Seuil Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN Sartrouville Catégories d’évènement: île de France

Sartrouville

Compagnie Les Grandes Marées – Seuil Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, 8 décembre 2022, Sartrouville. Du jeudi 08 décembre 2022 au vendredi 09 décembre 2022 :

vendredi

de 21h00 à 22h30

jeudi

de 19h00 à 20h30

. payant De 6 € à 12 €

Récit immersif sous forme d’enquête sur un drame survenu au sein d’un collège, Seuil questionne la notion de la virilité dans notre société contemporaine. dans le cadre du Festival Impatience « Vous m’avez tuéR ». Une nuit, Mattéo, 14 ans, laisse un message sur les réseaux sociaux avant un inquiétant silence. Deux jours après, la police intervient au collège et interroge Noa, interne de la chambre 109. Témoin principal ou suspect, Noa devra répondre de ses actes, lui qui dit n’avoir rien fait. Conçu à la manière d’un jeu de piste impliquant plusieurs acteurs du collège, Seuil joue sur différentes temporalités pour reconstituer les pièces du puzzle. L’autrice Marilyn Mattei a imaginé cette histoire après qu’un principal lui a fait part d’une série d’agressions sexuelles entre garçons survenue dans son établissement, perçue par beaucoup – notamment le père de l’un des bourreaux – comme un simple jeu. Par la fiction, Seuil questionne le consentement et la façon dont le modèle viril contemporain, marqué par la violence, se construit encore à travers des rites de passage. Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN Place Jacques Brel 78500 ² Sartrouville Contact : http://www.theatre-sartrouville.com/evenements/seuil/ 01 53 35 50 00 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=101897769517

Alban Van Wassenhove Compagnie Les Grandes Marées – Seuil

Détails Catégories d’évènement: île de France, Sartrouville Autres Lieu Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN Adresse Place Jacques Brel Ville Sartrouville lieuville Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN Sartrouville Departement Paris

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN Sartrouville Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sartrouville/

Compagnie Les Grandes Marées – Seuil Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN 2022-12-08 was last modified: by Compagnie Les Grandes Marées – Seuil Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN 8 décembre 2022 Sartrouville Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN Sartrouville

Sartrouville Paris