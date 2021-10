Juvisy-sur-Orge École et Espace d'Art Camille Lambert île de France, Juvisy-sur-Orge Compagnie Les filles du renard pâle École et Espace d’Art Camille Lambert Juvisy-sur-Orge Catégories d’évènement: île de France

Compagnie Les filles du renard pâle École et Espace d’Art Camille Lambert, 2 octobre 2021, Juvisy-sur-Orge. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 20h45

gratuit

Respire – Traversée funambule Ouverture de saison des Bords de Scènes

Depuis des années Johanne Humblet évoluesur le fil. Attirée par la grande hauteur, elle teste toutes les richessesqu’offre ce partenaire métallique. Fil courbe, vertical, tour complet appuyée àun balancier tournant, elle en explore toutes les vertigineuses possibilités etlittéralement nous sidère. Pour nous, elle le tend sur 170 m de long et 20 m dehaut, dans ce paysage familier, les bords de l’Orge, qui soudain devientspectaculaire. Les trois musiciens, au style résolumentrock, jouent en parfaite harmonie avec la funambule. Plus qu’une traversée c’estun véritable parcours qu’ils improvisent ensemble. Une question d’équilibre ensomme. Avec eux, nous voyageons sur le fil de nos émotions, émerveillés,amusés, heureux. Spectacle proposé en extérieur sur lesbords de l’Orge.

© Cie Les filles du renard pâle

