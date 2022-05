COMPAGNIE – LES CUEILLEURS DE SILENCE : “MÉLODIE FORAINE” Tomblaine Tomblaine Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Tomblaine Meurthe-et-Moselle Tomblaine EUR Au cœur de la ville, il existe une superbe ferme qui date de la Renaissance, dernière ferme encore en activité en milieu urbain en Lorraine. Sa cour est un décor naturel, propice au théâtre de tréteaux, au théâtre de proximité. La Compagnie les Cueilleurs de Silence s’y installera pour nous entraîner dans une “mélodie foraine” écrite il y a vingt ans par il maestro Carlo Boso et Eddy Krzeptowski, puis réécrite, actualisée et adaptée par Carlo Boso en 2018. Jongleur, équilibriste, illusionniste, Mario pose sa roulotte près de chez Nina qui rêve de partager sa vie foraine. Elle se porte volontaire pour être la cible du numéro de lancer de couteau… Et c’est au cœur que Mario touche Nina. À partir de là, ils ne se quittent plus et apparaît alors la poésie de l’Amour invisible, mais indivisible, rythmée par les disputes comme un cœur qui bat la chamade. Sandy Gayet et Rémi Parot sont tous deux issus de l’Académie Internationale des Arts du spectacle de Versailles et formés aux arts du cirque. Rencontrer le public, le faire voyager dans leur univers, partager les émotions en mêlant théâtre, danse, musique, cirque, voilà ce qui anime cette compagnie enracinée dans la pure tradition des spectacles ,de rue et de la commedia dell’Arte. En plein festival Molière, la programmation du festival Aux Actes Citoyens qui aura lieu du 21 au 28 mai a été dévoilée !

Et les réservations sont parties très fort ! Alors ne tardez pas, pour réserver : Espace Jean Jaurès – Place des Arts Tomblaine – 03 83 33 27 50. +33 3 83 33 27 50 https://www.facebook.com/Association-Aux-Actes-Citoyens-1488552544525509/ Tomblaine

