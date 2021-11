Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Compagnie Les Cailloux Sauvages “Petits silences” Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Compagnie Les Cailloux Sauvages "Petits silences"
Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou
Anglet

2021-12-12 16:30:00 – 2021-12-12 17:05:00

Une table à hauteur d'enfants, des matières, des éléments à manipuler, deux corps… Que serait un langage qui se passerait de mots ? A quel endroit nous touche le silence ? Les enfants sauront, d'instinct. Cette table est un espace habité par deux comédiens danseurs, avec le langage des corps, des gestes, des objets. Un lieu pour tracer, installer, construire, se rencontrer.

