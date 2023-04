Compagnie La Passante – Les Dames parapluies Catégorie d’Évènement: île de France

Compagnie La Passante – Les Dames parapluies, 18 mai 2023, . Le jeudi 18 mai 2023

de 16h00 à 16h45

Le jeudi 18 mai 2023

de 19h30 à 20h15

.Tout public. gratuit

Déambulation marionnettique de rue : Des parapluies et leurs jambes vont à vous ! Les Dames Parapluies

Compagnie La Passante Des parapluies et leurs jambes vont à vous, approchent, poltrons ou fripons, ils cherchent des mots, un promontoire, un horizon, une rencontre…vous ! peut-être en toute intimité… Ces hybrides mi-objet mi-femme, on peut les voir de loin ou être surpris d’être aussi proche. Les Dames Parapluies folâtrent de leurs envies avec vous. Fougueuse, elles relèveront tous les défis pour toucher votre émoi. 19h30 : Angle rue de la Roquette – Place de la Bastille, Paris 11e Contact : http://www.festivalonze.org/spectacle/les-dames-parapluies/

LLA

Détails Catégorie d’Évènement: île de France Autres Departement Paris Lieu Ville

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Compagnie La Passante – Les Dames parapluies 2023-05-18 was last modified: by Compagnie La Passante – Les Dames parapluies 18 mai 2023

Paris