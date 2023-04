Compagnie La Cour Singulière – Josette et Mustapha Catégorie d’Évènement: île de France

Compagnie La Cour Singulière – Josette et Mustapha, 20 mai 2023, . Le samedi 20 mai 2023

de 17h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Marionnettes et théâtre d’objets : tout en douceur les spectateurs vont rentrer dans la vie de Josette. Josette et Mustapha

Compagnie La Cour Singulière Tout en douceur, les spectateurs vont rentrer dans la vie de Josette, octogénaire pleine de vie et de trous de mémoire, échappée de son EHPAD. Certains moments de son passé, son enfance pendant la guerre, son émancipation de jeune femme, son bref passage en EPHAD… mais aussi son quotidien avec les marionnettistes qui l'accompagnent, vont leur permettre de rentrer dans son intimité, jusqu'à partager ses doutes et ses errances. Comment mettre en avant la partie inaliénable de chacun qui traverse tous les âges ? Rue du Général Renault, Paris 11e

