Compagnie la Boca Abierta – Mange la vie avec les doigts Catégorie d’Évènement: île de France

Compagnie la Boca Abierta – Mange la vie avec les doigts, 21 mai 2023, . Le dimanche 21 mai 2023

de 16h00 à 16h40

.Tout public. gratuit Billetterie à partir du 12 mai



Stade Thiéré – 13 passage Thiéré, Paris 11e

Rubrique « informations » (2€ de frais de billetterie) Théâtre physique et musical : ils sont trois, ils traversent l’absurde pour trouver l’indispensable. Mange la vie avec les doigts

La Boca Abierta Ils sont trois

des voix et des corps en chemin.

Des instruments de musique sur le dos,

sur la tête entre les jambes, ils ont chaud.

Ils écoutent, ils tressent et triturent.

Ils cherchent un rythme, une nourriture,

la larme qui éteindra l’incendie

d’une société burn-out-ée,

Ils ont épuisé le sérieux, le raisonnable

ils traversent l’absurde pour trouver

l’indispensable. labocaabierta.com Stade Thiéré – 13 passage Thiéré, Paris 11e Contact : http://www.festivalonze.org/spectacle/mange-la-vie-avec-les-doigts/ https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

