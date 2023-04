Compagnie ktha – ON VEUT Catégorie d’Évènement: île de France

.Tout public. gratuit Billetterie à partir du 12 mai Entre l’intime, l’anecdotique, la pensée politique, la recherche d’universel…

ON VEUT, c’est une liste de revendications.

Une grande liste de tout ce qu’on veut.

Lister tout ce qu’on veut.

Et le dire, en te regardant dans les yeux.

Le dire pour ne rien oublier, pour se rappeler encore et encore que c’est important, ce qu’on veut. ON VEUT, c’est un spectacle qui s’invente à chaque fois. ON VEUT pour ONZE BOUGE, c’est des solos dans le 11e, tous les jours, à midi.

Et le dernier jour, une représentation finale sur le parvis de la mairie du 11e, à plein, nombreuses. ktha.org un spectacle de : David Aubé, Elvire Beugnot, Cécile Bock, Chloé Chamulidrat, Marie-Julie Chalu, Laura Cros, Anastasia Daniele, Emilie Fau, Suzanne Gellée, Michael Ghent, Marie Gosnet, Anissa Kaki, Solenne Keravis, Laetitia Lafforgue, Yann Le Bras, Guillaume Lucas, Lear Packer, Yoli Qii, Youna Sevestre, Abdoulaye Seydi, Mahamadou Sissoko, Patrice Tesseyre, Nicolas Vercken, Romain Verstraeten-Rieux. Coproductions ktha compagnie, Le Boulon – Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public de Vieux-Condé, Éclat – CNAREP d’Aurillac, la coopérative De Rue De Cirque – 2r2c, Cergy, Soit ! festival des arts de la rue et du cirque – Ville de Cergy Soutiens Direction Générale de la Création Artistique, La Générale Nord-Est à Paris 14e 11e arrondissement de Paris Contact : http://www.festivalonze.org/spectacle/on-veut/ https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

ktha On veut – Cie ktha ©ktha

