Compagnie Ktha – Atelier ON VEUT, 17 mai 2023, .

Du mercredi 17 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 18h00

samedi, dimanche

de 16h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Dans le cadre de cette 27e édition, la ktha compagnie présentera une version singulière et participative de son spectacle ON VEUT et vous propose de prendre part à cette aventure !

ON VEUT – KTHA CIE

ON VEUT, c’est un spectacle qui s’invente à chaque fois.

Toujours le même texte, le même travail de fond, chaque fois une forme différente.

Jamais la même chose.

« On veut des lointains, on veut des interdits, et des rivages.

On veut être nombreux au même endroit et sentir la chaleur des autres.

On veut sentir que les autres sont là, si là

On veut être quelqu’un, quelqu’un de bien »

ET VOUS DANS TOUT ÇA ?

Onze Bouge propose un atelier durant lequel vous pourrez vous approprier le texte en tout ou partie de ON VEUT. Et à votre tour vous pourrez le dire, le revendiquer, le porter avec les comédien·nes de la compagnie lors de la représentation finale qui aura lieu le 21 mai à 19h, sur le parvis de la mairie du 11e.

*Adaptable en fonction de vos disponibilités : présence néanmoins nécessaire 1 jour entre le 17 et le 19 mai + le jour de la représentation le 21 mai.

Salle olympe de gouges, Paris 11e

Contact : http://www.festivalonze.org/programmation/appel-a-participation/

ktha