Compagnie Hecho en casa “Parle à la poussière” Arcachon, 25 mars 2022, Arcachon.

Compagnie Hecho en casa “Parle à la poussière” Arcachon

2022-03-25 19:00:00 – 2022-03-25 20:05:00

Arcachon Gironde

Auteur : Fabrice Melquiot – Metteur en scène : Hervé Estebeteguy

Un nouveau moment de bonheur et de beauté, musicalement très riche, un voyage initiatique, une fable contemporaine sous les grues de papier interprétée par cinq comédiens(nes) au jeu intense et passionné. Inspirée de l’histoire de Sadako Sasaki, écrite par Fabrice Melquiot et mise en scène par Hervé Estebeteguy, la pièce est un morceau de vie empli de poésie, d’humour et d’espoir.

+33 5 57 52 97 75

Arcachon

